«Масло эффекта не дает»: врач-инфекционист развеял мифы о клещах

Врач-инфекционист Александр Усков в беседе со «Звездой» рассказал о мифах, связанных с клещами. В частности, специалист развеял миф о том, что подсолнечное масло поможет быстро и без последствий извлечь присосавшегося паукообразного.

«Те методы, которые пропагандируют, нужного эффекта не дают: применение агрессивных жидкостей, масла. Клещ погибнет, но не покинет место присасывания, его все равно придется удалять механическим путем. Наиболее простой, эффективный и доступный метод - это удаление с помощью нитки. Нить завязывается между хоботком и его головогрудью, потягивая за кончик нитки клещ аккуратно удаляется», - сообщил медик.

Самостоятельно извлекать клеща таким способом врач рекомендует только в том случае, если в данный момент медпомощь недоступна, например когда люди оказались в походе.

«В любом случае необходимо обратиться к специалисту, который занимается клещевыми инфекциями. Клеща следует сдать на анализы в сертифицированную лабораторию. Своевременное обращение к врачу-инфекционисту поможет не пропустить нужные симптомы, если паукообразное окажется переносчиком опасного заболевания», - дал совет специалист.

Во время прогулок по лесу Александр Усков рекомендовал соблюдать определенные меры предосторожности: надевать многослойную одежду, и по возвращении домой тщательно себя осматривать.

«С деревьев клещи не падают. Это очередной миф. Они поднимаются не выше метра на кустарник или высокую траву, сидят и ждут свою жертву, к которой цепляются», - подытожил врач.

Ранее главный внештатный специалист московского Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, каким образом клещи находят себе жертв.