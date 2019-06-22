Georgian Airways будет возить пассажиров в Москву через Ереван

Грузинская авиакомпания Georgian Airways сообщила о предложении, которое она намерена сделать своим пассажирам, после вступления в силу запрета на перелеты в Россию.

«Если запрет будет введен с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит своим пассажирам транзитный рейс Тбилиси-Ереван-Москва»,- говорится в заявлении компании.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать из России в Грузию с 8 июля 2019 года. Позднее появилось сообщение Минтранса, что с 8 июля будут приостановлены полеты и грузинских авиакомпаний на территорию России.