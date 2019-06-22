Украина пообещала усилить передачу разведданных о России в НАТО

Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Василий Бурба рассказал о договоренностях в ходе встречи со своими коллегами из НАТО. Он сообщил об увеличении объемов обмена разведданными.

«Руководители военных разведок НАТО и Украины договорились о значительном увеличении объемов обмена разведывательной информацией», - приводит слова сообщения минобороны телеканал NewsOne.

В Министерстве обороны Украины также пояснили, что подобное решение принято с целью своевременного выявления «признаков подготовки России к вооруженной агрессии» и «возможных военных действий в регионах Черного и Балтийского морей».

Ранее стало известно о заявлении бывшего украинского президента Петра Порошенко, что его партия является политическим спецназом, который «не позволит вернуться в сторону России».