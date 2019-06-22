День памяти и скорби: 1418 свечей зажгли у стен Музея Победы в Москве

В России в субботу, 22 июня, ровно в полночь началась всероссийская акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби. Грядущую ночь и весь следующий день по стране будут проходить мемориальные акции.

В Москве у стен Музея Победы зажглись 1418 свечей: именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Мероприятие проходило под аккомпанемент ансамбля Росгвардии. Участниками акции стали также артисты театра музыки Елены Камбуровой.

В церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду примет участие российский президент Владимир Путин.

Двадцать второе июня был объявлен Днем памяти и скорби в соответствии с указом бывшего российского лидера Бориса Ельцина в 1996 году. Именно в этот день в 1941-м году началась Великая Отечественная война: тогда войска нацистской Германии вторглись на территорию СССР.

Ежегодно 22 июня в стране приспускаются государственные флаги и проходят памятные мероприятия.

Кроме того, в Москве мемориальная акция состоялась у Крымского Вала: здесь берет начало символическая акция «Линия памяти». Над рекой зажгли 1418 свечей: каждая свеча датирована одним из дней ВОВ. Сначала зажгли первую свечу - это 22 июня 1945-го года, а затем все остальные. На месте работали волонтеры, которые помогали найти нужную свечу и рассказывали об истории этого дня.

По самым приблизительным подсчетам на Крымском Валу собралось более 10 тысяч человек, среди которых много молодежи.