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Боевики обстреляли Латакию и Алеппо

Алексей Савелов
22:00 22.06.2019
За сутки террористы нанесли не менее 13 ударов по мирным городам Сирии.
Боевики обстреляли Латакию и Алеппо
© Фото: Muhmmad Al-Najjar Sopa Images globallookpress

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, нанесли не менее 13 ударов по мирным населенным пунктам в Сирии. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Санджека (дважды), Ардаш-Даг, Санджека, Бейт-Джнауро, Мамухия, Кинсибба, Сафсафа, Хамрат, Нахшебба, Санджека провинции Латакия, Эль-Бурайдж и Халаб-эль-Ждалид провинции Алеппо»,- сказал он на брифинге.

Напомним, Идлибская зона деэскалации, где произошел инцидент, функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск.

В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

Общая численность группировки террористов здесь исчисляется 50 тысячами человек.

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