Взрывной характер: украинец поссорился с прохожим и кинул в него гранату

В украинском городе Кривой Рог мужчина бросил в прохожего гранату РГД-5, чтобы разрешить возникший конфликт. Об этом сообщает на официальной странице полиции Кривого Рога в Facebook.

Полиция не сообщает, что именно стало предметом конфликта мужчин. Однако один из них был задет настолько глубоко, что решил физически уничтожить своего оппонента.

«На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошёл конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5», - говорится в сообщении полиции.

В результате взрыва пострадал гражданин 1987 года рождения, он был госпитализирован. Мужчину, применившего гранату, арестовали. В его отношении открыто уголовное дело по статье «Покушение на убийство».