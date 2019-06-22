ВСУ ранили ребенка при обстреле Горловки

В Горловке, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике, в результате обстрела со стороны украинских силовиков пострадал ребенок.

«В микрорайоне Бессарабка ранена 13-летняя девочка», — приводит слова главы администрации Ивана Приходько Донецкое агентство новостей.

На место происшествия выехали специалисты для выяснения всех деталей и уточнения причин.

Ранее стало известно о росте количества нарушений перемирия в Донбассе при Владимире Зеленском. Об это сообщил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. По его мнению, у президента Украины «слабый авторитет» у военнослужащих, и он не может прекратить обстрелы.