ВСУ ранили ребенка при обстреле Горловки
Ранее стало известно о росте количества нарушений перемирия в Донбассе.
© Фото: МО Украины, Flickr
В Горловке, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике, в результате обстрела со стороны украинских силовиков пострадал ребенок.
«В микрорайоне Бессарабка ранена 13-летняя девочка», — приводит слова главы администрации Ивана Приходько Донецкое агентство новостей.
На место происшествия выехали специалисты для выяснения всех деталей и уточнения причин.
Ранее стало известно о росте количества нарушений перемирия в Донбассе при Владимире Зеленском. Об это сообщил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. По его мнению, у президента Украины «слабый авторитет» у военнослужащих, и он не может прекратить обстрелы.