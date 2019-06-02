Генштаб Украины и СБУ соберут совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос принял решение созвать совещание с участием руководства МИДа, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также Генштаба и СБУ.

Поводом для встречи послужит любительский ролик об аннексии Румынией западных территорий Украины, опубликованный на YouTube 26 мая, который уже посмотрели более 26 тысяч пользователей. В видео описывается выдуманная история о якобы произошедшем в 2022 году объединении Румынии и Молдавии, в результате чего ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР активизировали свою деятельность, и в конфликт вступила Россия.

Видео преподносится, как «история войны из альтернативной реальности», а в комментарии указано, что оно является прологом к книге, которую пишет загрузивший его пользователь. Но военный прокурор Украины отреагировал на него без шуток и со всей серьезностью.

«Украинское государство (пусть для кого-то вроде и слабое) - есть! Мы будем за него бороться!», - написал Матиос в своем Facebook, добавив, что если украинцы не будут защищать свою страну, то даже «травоядные» станут «хищниками».

Матиос сообщил, что в связи с изложенными в ролике доводами 4 июня проведет совещание с руководством вышеназванных украинских ведомств.

«Все получат законные поручения в рамках уголовного производства», - отметил прокурор.

Отметим, что выдуманная пользователем YouTube история заканчивается присоединением к Румынии ранее утраченных территорий, признанием Киевом независимости Донбасса и переходом Одессы под контроль России. Что, очевидно, совсем не понравилось Анатолию Матиосу.