Трамп заявил, что «сделает Иран великим снова»

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, отправляясь на встречу по обсуждению ситуации с Ираном, что он готов стать для этой страны «лучшим другом». При этом американский лидер уточнил, что у Исламской Республики не будет ядерного оружия. По словам Трампа, это главное условие, которое должны выполнить в Иране, чтобы стать богатой страной.

«Когда они согласятся на это, у них будет богатая страна. Они будут очень счастливы, а я буду их лучшим другом. Давайте сделаем Иран снова великим», - приводит слова Трампа SCMP.

При этом стало известно, что в США разрабатывают новые санкции против Ирана.

Ранее американский президент заявил о готовности к войне с Ираном и о «невиданных разрушениях», с которыми может столкнуться противник. Но при этом, Трамп отметил, что не хотел бы такого развития событий.