Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» был ненадолго прерван из полуголой болельщицы, выбежавшей прямо на поле во время первого тайма.

Охранники оперативно отреагировали на инцидент: девушка была остановлена, после чего ее увели с поля. Сопротивления службе безопасности фанатка не оказывала.

Личность девушки вскоре была установлена. Ей оказалась американская модель Кинси Волански. Благодаря выходке количество подписчиков в Instagram болельщицы резко увеличилось.

Напомним, финальная встреча Лиги чемпионов прошла в Мадриде 1 июня. Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 2:0 и стали победителями турнира.