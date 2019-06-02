Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
На 17-й минуте первого тайма финальный матч турнира прервала девушка в купальнике.
© Фото: Paul Chesterton, via www.imago-i www.imago-images.de , Globallookpress
Финальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» был ненадолго прерван из полуголой болельщицы, выбежавшей прямо на поле во время первого тайма.
Охранники оперативно отреагировали на инцидент: девушка была остановлена, после чего ее увели с поля. Сопротивления службе безопасности фанатка не оказывала.
Личность девушки вскоре была установлена. Ей оказалась американская модель Кинси Волански. Благодаря выходке количество подписчиков в Instagram болельщицы резко увеличилось.
Напомним, финальная встреча Лиги чемпионов прошла в Мадриде 1 июня. Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 2:0 и стали победителями турнира.