Огромный столб дыма: под Тверью полыхают ангары с пластиком
По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
В городе Кимры Тверской области произошел сильный пожар. Местные жители заметили огромный столб черного дыма. Фотографии и видеозаписи публикуются в социальных сетях.
Как сообщили «Звезде» в ГУ МЧС России по Тверской области, горят два металлических ангара площадью двадцать на сто метров. Густой черный дым образовался из-за горения пластика.
По данным МЧС, при пожаре пострадавших нет. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.