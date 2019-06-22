Огромный столб дыма: под Тверью полыхают ангары с пластиком

В городе Кимры Тверской области произошел сильный пожар. Местные жители заметили огромный столб черного дыма. Фотографии и видеозаписи публикуются в социальных сетях.

Как сообщили «Звезде» в ГУ МЧС России по Тверской области, горят два металлических ангара площадью двадцать на сто метров. Густой черный дым образовался из-за горения пластика.

По данным МЧС, при пожаре пострадавших нет. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.