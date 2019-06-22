Бутиной сократили срок заключения в США на 10 дней

Россиянке Марии Бутиной, отбывающей наказание в тюрьме США, сократили срок тюремного заключение на 10 дней. На свободу она может выйти 25 октября этого года.

С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее в Госдуме состоялось заседание круглого стола, посвященное защите интересов россиян за рубежом. В нем принял участие отец Марии Бутиной.

«Две хорошие новости: адвокаты наконец смогли подать апелляцию, ее приняли к рассмотрению. Но самое главное - уголовный срок Маше уже сокращен на десять дней, она сможет выйти на свободу 25 октября, а не 5 ноября», - написал Слуцкий на своей странице в Facebook.

Ранее отец заключенной Валерий Бутин рассказал, что его дочь в американской тюрьме начала преподавать математику, английский язык, теорию вероятностей и обществоведение.

Мария Бутина признана виновной судом США в якобы незаконной работе на правительство РФ. Ее приговорили к 18 месяцам заключения и к депортации после отбытия наказания.