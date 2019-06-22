Саакашвили предложил сократить состав Рады втрое
Сейчас в Верховной раде Украины заседает 450 депутатов.
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Украинский политик Михаил Саакашвили заявил о необходимости реформы Верховной рады. В частности, он предложил сократить число народных избранников до 150 человек.
«Зачем Украине больше? Большинство этих людей никто не знает», - сказал политик в эфире телеканала «112 Украина».
При этом Саакашвили уточнил, что депутатами должны становиться молодые политики, с хорошей репутацией и антикоррупционеры.
Ранее, руководитель украинской Радикальной партии Олег Ляшко обратился к украинскому президенту с предложением сократить состав Рады до 250 человек.