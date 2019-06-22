МВД Грузии назвало число арестованных после беспорядков в Тбилиси

В Грузии под административным арестом оказался 121 человек из более чем 300 задержанных накануне в ходе массовых беспорядков у стен парламента. Все они были активными участниками антиправительственных выступлений, которые вспыхнули в Тбилиси 20 июня.

Сначала демонстранты выступили против участия представителей российской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, а потом стали требовать отставки правительства и назначения даты внеочередных парламентских выборов.

Тысячи людей перекрыли проспект Руставели и попытались штурмовать здание правительства. Бойцы спецназа попытались разогнать агрессивную толпу и применили для этого резиновые пули и слезоточивый газ. В результате массовых беспорядков пострадали более 240 человек.

«Среди задержанных 121 человек приговорен к административному аресту, остальные освобождены. Им выписаны штрафы или сделано словесное предупреждение. Решение по некоторым административным делам отложены», - сказано в заявлении МВД.

Кроме того, что в министерстве заявили о специальной проверки в отношении некоторых сотрудников полиции, которых заподозрили в превышении служебных полномочий. До завершения расследования они отстранены от несения службы, добавили в ведомстве.

Грузинские силовики еще раз призвали жителей Тбилиси соблюдать законность и порядок, а также отказаться от участия в акциях протеста.

Ранее стало известно, что на фоне антироссийских провокаций президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля 2019 года. Также прекращаются полеты грузинских авиакомпаний на территории Российской Федерации.

Правительству дано поручение в максимально короткие сроки вернуть наших сограждан на родину. Туроператорам рекомендовано воздержаться от продажи путевок в Грузию. Соответствующий Указ опубликован на сайте Кремля.