В МВД Грузии возбудили дело после нападения на российских журналистов

В Грузии заведено уголовное дело по факту нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.

«Расследование начато по факту препятствия журналисткой деятельности и насилия», - приводит слова заявления МВД РИА Новости

Ранее стало известно, что во время интервью корреспондента телеканала с владелицей туристического агентства, к журналисту подошли несколько человек. Сначала они выкрикивали националистические лозунги, а затем попытались избить корреспондента.

За россиян вступился местный житель, муж хозяйки турагентства, после чего нападавшие убежали.

Напомним, что с четверга, 20 июня, Тбилиси охвачен волнениями, которые вылились в уличные противостояния и штурм парламента.