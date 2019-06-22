СМИ: в Иране казнили американского шпиона

В Иране казнили мужчину, осужденного за шпионаж в пользу США. Джалал Хаджизавар работал по контракту Министерства обороны Ирана и по версии следствия передавал Центральному разведывательному управлению и правительству США некие сведения составляющие государственную тайну.

Следствие вели военные прокуроры, которые инициировали проведение обысков в квартире подозреваемого. В ходе осмотра у него обнаружили и изъяли многочисленные документы и оборудование для ведения скрытой слежки, сообщает иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.

Шпиона осудили еще в 2010 году, тогда же мужчину лишили гражданских прав. Все это время Хаджизавар провел в тюрьме города Кередж на севере страны под усиленным контролем. Там же его казнили путем повешения.

За соучастие в шпионаже, перед судом также предстала и его супруга, которую приговорили к 15 годам лишения свободы.