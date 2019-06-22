Ростов-на-Дону заволокло дымом из-за пожара

Жители Ростова-на-Дону сегодня были обеспокоены задымленностью на улицах города и запахом гари, видео произошедшего было опубликовано в городском паблике «Ростов Главный».

В Сети местные жители активно обсуждали опубликованное видео и делились своими впечатлениями.

«В 4 утра проснулась от запаха дыма, думала горим, потом поняла что это далеко от нас», - написала одна из горожанок.

По сообщениям ГУ МЧС по Ростовской области, в Аксайском районе, возле поселке Пчеловодный произошло горение сухой растительности. В общей сложности, площадь горения составила около 1 километра.

Для ликвидации пожара были привлечены более 60 спасателей и добровольцев, а также 16 единиц техники.

«Угрозы населенным пунктам нет», - говорится на сайте ГУ МЧС по Ростовской области.

В 17:30 огонь был полностью ликвидирован.

Спасатели напомнили жителям Ростовской области, что в связи с пожароопасной ситуацией и очень жаркой погодой, выше 35 градусов, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. На сайте ведомства опубликованы некоторые рекомендации, которые стоит соблюдать в такую неблагоприятную погоду.