Санкт-Петербург ушел под воду после сильнейшего ливня: видео
По проспектам Санкт-Петербурга хлынули реки дождевой воды, а вестибюли станций метрополитена оказались затоплены.
© Видео: Санкт-Петербург Live, Жанна Парамчук, VK © Фото: iVBG.ru - Новости Ленобласти, VK
Грозовые ливни, которые обрушились на Санкт-Петербург, затопили дороги, подземные переходы и вестибюли станций метро. На некоторых из них по этой причине были введены ограничения на вход пассажиров.
Жители северной столицы активно распространяют видео последствий непогоды в социальных сетях.
Сотрудники коммунальных служб используют специальные насосы и помпы в тех местах, где с водоотведением не справляется ливневая канализация.
Самыми пострадавшими оказались районы Невского и Владимирского проспектов Санкт-Петербурга, где дождевая вода буквально била фонтаном из-под земли.
Синоптики заверили, что в ближайшие дни повторения потопа не предвидится, а воздух прогреется до 23 градусов.