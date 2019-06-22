Санкт-Петербург ушел под воду после сильнейшего ливня: видео

Грозовые ливни, которые обрушились на Санкт-Петербург, затопили дороги, подземные переходы и вестибюли станций метро. На некоторых из них по этой причине были введены ограничения на вход пассажиров.

Жители северной столицы активно распространяют видео последствий непогоды в социальных сетях.

Сотрудники коммунальных служб используют специальные насосы и помпы в тех местах, где с водоотведением не справляется ливневая канализация.

Самыми пострадавшими оказались районы Невского и Владимирского проспектов Санкт-Петербурга, где дождевая вода буквально била фонтаном из-под земли.

Синоптики заверили, что в ближайшие дни повторения потопа не предвидится, а воздух прогреется до 23 градусов.