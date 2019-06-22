Героизм простых солдат: на Курской дуге открыли часовню в память о погибших бойцах

В Курске открыли мемориальную часовню в честь погибших в Великой Отечественной войне. Возвели ее прямо на поле боя - на месте знаменитой Курской битвы, во время которой летом 1943-го года пали тысячи бойцов. Их останки здесь поднимают до сих пор.

Часовня, построенная в поселке Поныри на территории Мемориального комплекса «Героям Северного фаса Курской дуги», стала уже одиннадцатой по счету, возведенной в рамках проекта ветеранов военной контрразведки «Молчаливое эхо войны».

Поселок Поныри - не менее важное поле битвы, чем знаменитая Прохоровка, расположенная у южного изгиба Курской дуги. Поныри - крупный железнодорожный узел на севере, который обеспечивал бесперебойное снабжение той армии, которая им владела. Здесь генералы Вермахта планировали направление главного удара.

Курская битва стала своего рода боевым крещением для органов военной контрразведки. За два месяца до ее начала был создан знаменитый СМЕРШ.

«После 19 апреля прошло не так много времени. Но за это время под руководством профессора (Виктора) Абакумова СМЕРШ окреп, стал решать огромное количество задач», - отмечает руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России Николай Юрьев.

Победа на Курской дуге была бы невозможна без героизма простых советских солдат и офицеров. Один из них присутствовал на открытии часовни в Понырях. Петр Михин в 1943-м году был заместителем командиром артиллерийской батареи и чудом остался жив.

«Я веду огонь. Всю батарею побили, а танк сзади идет. Я вывернулся из-под гусеницы, пушку раздавило, а я уцелел», - вспоминает Михин.

Перезахоронением красноармейцев в Понырях занимаются добровольцы поисковых отрядов. Во время раскопок в этом году были найдены останки бойца, погибшего в рукопашной. В его теле обнаружили немецкую саперную лопатку.

Накануне земле здесь вновь были преданы останки 69 солдат и офицеров. Все они числились пропавшими без вести. Шестерым удалось вернуть имена. Среди них - солдат 96-го Читинского стрелкового полка Михаил Русановский. В 19 лет он погиб в Курской битве. На церемонии перезахоронения присутствовала его племянница.

«Ощущаю радость от того, что он нашелся, он теперь будет лежать с солдатами в определенном месте. Теперь можно родным показать, где он воевал», - рассказывает Любовь Григорьева.

Горсть земли с места гибели 19-летнего бойца и его сослуживцев будет пересыпана в артиллерийские гильзы, которые установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил. Его откроют в парке «Патриот» к 75-й годовщине Победы.