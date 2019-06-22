«Давали водичку и мусор»: похищенного в Челябинске мальчика нашли на болотах

Сотрудники полиции нашли маленького ребенка, которого в Челябинске похитил собственный отец. Мужчина силой забрал четырехлетнего мальчика и скрылся с ним в неизвестном направлении. До этого он неоднократно звонил и угрожал забрать ребенка, чтобы воспитать из него отшельника.

Малыша искали неделю, расклеивали ориентировки, привлекали волонтеров и, наконец, обнаружили его за полторы тысячи километров от дома, в Пензенской области.

Все это время ребенок находился в небольшом доме на лесных болотах. За ним присматривала сожительница отца, на попечение которой он оставил сына перед тем, как скрыться.

«Мальчик был весь мокрый, когда его нашли, без обуви, испуганный и агрессивный. Я спрашивала у сына, чем его кормили: давали кашу, хлеб? Он отвечает, что водичку давали и мусор, а он его выбрасывал, не кушал. Мы сейчас приводим его в порядок, работаем с психологом», - цитирует портал 74RU слова матери ребенка Светланы Лыковой.

На следующий день после обнаружения мальчика задержали и его отца. По словам женщины, биологический отец никогда не пытался подтвердить отцовство и не добивался права регулярных свиданий.

Светлана заявила, что будет добиваться для похитителя максимально сурового наказания.