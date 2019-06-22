Памятные мероприятия в День памяти и скорби прошли в городах России

Сегодня в России отмечается День памяти и скорби. Именно 22 июня, 78 лет назад, началось вторжение фашисткой армии. В память о страшной дате по всей стране проходят торжественные мероприятия.

В городе-герое Севастополе, подвергшимся 22 июня бомбардировке немецкой авиации, у мемориала героической обороне города, ровно в 3:13 началась траурная церемония.

В память о погибших жителях, были зажжены свечи, а в море отпустили бумажные кораблики.

«Я впервые в Севастополе на этой акции. Это потрясающе. Мурашки по коже, слезы на глазах. Мы сейчас были возле дома, где произошел первый взрыв бомбы. Это мощно. На акции много молодежи. И видно по их глазам, что их это трогает», - поделилась впечатлениями одна из гостей акции.

В городе-герое Санкт-Петербурге, главные мероприятия прошли на Пискаревском кладбище, знаковом месте для горожан, где захоронены порядка полумиллиона солдат и жертв блокады. Участники акции возложили цветы и венки к мемориалу павшим.

В Калининграде сегодняшнее утро началось с заступления на пост № 1 почетного караула кадетов. К мемориалу «Памятник 1200 гвардейцам», увековечившим память советских солдат, погибших при штурме Кенигсберга в апреле 1945 года, пришли сотни людей. У каждого в руках были цветы и зажженные свечи, как маленькие частички вечного огня.

«Этот день остался в памяти на всю жизнь. Мне тогда было 18 с половиной лет. Я только кончила десятилетку. Мы жили в Тамбове, и утром я пошла на рынок. Возвращаюсь и вижу, что на улице стоит много людей. И объявляют, что началась война. Это был кошмар для нас, потому что мы никак не ждали войны. И мы пошли воевать, даже кому не было 18, прибавляли себе годы, чтобы идти воевать и побеждать», - вспоминает участницы акции.

Во Владивостоке же моряки, юнармейцы и ветераны прошли с зажженными свечами в руках по центру города.