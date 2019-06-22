«Чуть не умер от уколов»: опубликовано видео конфликта Алибасова с лечащим врачом

Опубликовано видео конфликта Бари Алибасова с Марият Мухиной, которая называет себя его лечащим врачом. Кадры разговора на повышенных тонах в квартире продюсера в Мерзляковском переулке распространил PR-директор шоумена Вадим Горжанкин.

Артист попытался выставить за дверь многочисленную толпу, среди которой люди в форменной одежде сотрудников скорой медицинской помощи, женщина в белом халате и несколько человек, ведущих фото и видео съемку.

«Назад, назад все. Пошли вон! Никаких уколов мне не надо. Вы уже сделали мне уколы, в результате которых я чуть не умер», - заявил Алибасов врачу и сотрудникам неотложки, которые прибыли на вызов.

Отступающие напоминают Алибасову о необходимости сделать уколы и продолжить лечение, после чего продюсер скидывает халат и демонстрирует синяки от инъекций по всему телу.

Напомним, Бари Алибасов оказался в реанимации токсикологического отделения НИИ имени Склифосовского после отравления жидкостью для прочистки труб.

Несколько дней врачи боролись за его жизнь и в итоге были вынуждены ввести Алибасова в состояние медикаментозного сна, чтобы дать организму время на восстановление.

После того, как продюсер пришел в себя, его выписали домой, назначили специальную диету и разработали программу реабилитации.