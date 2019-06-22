Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию России

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля. Об этом сообщили в Минтрансе России.

Как отметили в транспортном ведомстве, полеты приостанавливаются для необходимости обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности и из-за просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед организацией воздушного движения.

В Минтрансе добавили, что грузинские авиационные власти уведомлены о приостановке полетов.

В пятницу, 21 июня, Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать из России в Грузию с 8 июля 2019 года. Документ был опубликован на сайте Кремля. В тексте указа также рекомендуется туроператорам и турагентствам воздержаться от туров в этом направлении на время действия запрета.

Очередная волна демонстраций в Грузии вспыхнула после скандала на заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), куда грузинская сторона пригласила делегацию из России. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера на время выступления. Это вызвало негодование у оппозиционных депутатов, что в свою очередь спровоцировало акции протеста в Тбилиси.