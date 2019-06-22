Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ объяснили нежелание США принять заявление о недопустимости ядерной войны

Лина Давыдова
17:36 22.06.2019
Ранее американский генерал Пол Селва заявил, что США нужны ядерные боеголовки малой мощности.
В МИД РФ объяснили нежелание США принять заявление о недопустимости ядерной войны
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Несогласие США принять совместное с Россией заявление о недопустимости ядерной войны красноречиво говорит об американских намерениях. Так считает заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин. Его заявление опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В российском МИД обратили внимание на высказывания американского генерала Пола Селвы, который объяснил планы по оснащению баллистических ракет лодок Trident ядерными боезарядами пониженной мощности так называемой угрозой нанесения ядерного удара по США со стороны РФ.

По мнению Кожина, такие заявления, сделанные официальными лицами США, призваны оправдать расширения Пентагоном спектра ядерных вооружений.

«Легковесное обращение с ядерным оружием, разрушение международной системы контроля над вооружениями чревато катастрофическими последствиями», - предупредил Кожин.

Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Вашингтону стоит вспомнить о том, что  обладание ядерным потенциалом - это еще и особая ответственность.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.06.2019, 13:30
«Западный фронт. Операция Память». Документальный фильм
Дата22.06.2019, 06:10
«Ночной охотник» показал новую фигуру высшего пилотажа: видео
Дата22.06.2019, 11:26
Все за одного: мужская и женская сборные РФ по фехтованию возглавили медальный зачет ЧЕ
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата21.06.2019, 04:54
С космодрома Восточный запустят российско-белорусский спутник
Дата22.06.2019, 13:30
«Западный фронт. Операция Память». Документальный фильм
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:56 В стране и мире
«Давали водичку и мусор»: похищенного в Челябинске мальчика нашли на болотах
18:00 В стране и мире
Видео
«Чуть не умер от уколов»: опубликовано видео конфликта Алибасова с лечащим врачом
17:18 В стране и мире
Видео
Владелец аттракциона в Сокольниках назвал причину аварии
16:28 В стране и мире
Видео
Небо стало черным: в Екатеринбурге полыхает лакокрасочный цех
16:00 В стране и мире
В Тбилиси напали на российских журналистов
События дня
События дня
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Поезд в огне: пассажиры чудом спаслись из горящей электрички
Видео
Ад арахнофоба: обнаружена малоприятная особенность тарантулов
Видео
Сергей Пенкин рассказал подробности инцидента во Внуково
Видео
Ястреб-«заяц» бесплатно прокатился на капоте машины: видео
Два белых светящихся «НЛО» испугали жителей Канзас-Сити
Видео
Косолапый посетитель: в США медведь забрался в жилой дом и закрылся в кладовке
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.