В МИД РФ объяснили нежелание США принять заявление о недопустимости ядерной войны

Несогласие США принять совместное с Россией заявление о недопустимости ядерной войны красноречиво говорит об американских намерениях. Так считает заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин. Его заявление опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В российском МИД обратили внимание на высказывания американского генерала Пола Селвы, который объяснил планы по оснащению баллистических ракет лодок Trident ядерными боезарядами пониженной мощности так называемой угрозой нанесения ядерного удара по США со стороны РФ.

По мнению Кожина, такие заявления, сделанные официальными лицами США, призваны оправдать расширения Пентагоном спектра ядерных вооружений.

«Легковесное обращение с ядерным оружием, разрушение международной системы контроля над вооружениями чревато катастрофическими последствиями», - предупредил Кожин.

Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Вашингтону стоит вспомнить о том, что обладание ядерным потенциалом - это еще и особая ответственность.