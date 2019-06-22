Владелец аттракциона в Сокольниках назвал причину аварии

Причиной падения детей с карусели в парке Сокольники стало разрушение болта крепления центральной оси механизма аттракциона. Об этом сообщил генеральный директор эксплуатирующей компании Сергей Рудаков.

Сегодня утром в парке отдыха произошло ЧП, в результате которого три ребенка пострадали, выпав из кабинок аттракциона на землю. Все трое получили ушибы и травмы.

«При работе аттракциона "Колобок" произошла техническая поломка, сломался болт крепления центральной оси и кабинки опустились. Дети были зажаты в персональных устройствах, обеспечивающих безопасность, но при эвакуации эта система отключилась, и дети выпали. Высота была небольшая, но травмы все равно есть. Мы надеемся, что все обойдется. Аттракцион работает с 2007 года и ежегодно проходит необходимую техническую экспертизу. Нареканий к нему не было», - заявил Рудаков.

Сейчас место происшествия оцеплено сотрудниками полиции. Сотрудники СК РФ начали проверку.

Дети, которые выпали из кабинки, были доставлены в лечебные учреждения, где им была оказана помощь. Двое юных посетитель парка развлечений оказались в травмпункте, еще один - в детской больнице.