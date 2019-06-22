В Грузии прокомментировали решение России о запрете авиасообщения

В Тбилиси изучают решение Москвы запретить авиасообщение с Грузией с восьмого июля. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра страны по связям с РФ Зураб Абашидзе.

По его словам, на данный момент грузинские власти стараются получить исчерпывающую информацию о решении, проанализировать его и сделать выводы, передает РИА Новости.

«После этого последуют более детальные комментарии», - сказал Абашидзе.

В пятницу, 21 июня, Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям летать из России в Грузию с 8 июля 2019 года. Всем гражданам РФ, отдыхающим там, рекомендуется к этому времени вернуться домой, а туроператорам и турагентам - воздержаться от туров в данном направлении.

Решение о приостановлении авиасообщения было принято после волны акций протеста, которая прокатилась по всей Грузии. Местные оппозиционеры вышли на улицы из-за скандала, разгоревшегося на заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Делегация из России прибыла туда по приглашению грузинской стороны. В ходе заседания депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента и обратился к собравшимся. Это вызвало гнев у оппозиционных депутатов. Они пикетировали трибуну и сорвали выступление. Российской делегации пришлось покинуть страну.