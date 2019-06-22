Поезд в огне: пассажиры чудом спаслись из горящей электрички

Сегодня ранним утром, на станции, расположенной неподалеку от поселка городского типа Таромское Днепропетровской области, в одном из вагонов электрички произошло возгорание.

ЧП произошло около 5:45 утра. По предварительной версии, в вагоне загорелась проводка. Люди были сильно напуганы и самостоятельно пытались выбраться из горящего состава.

«Сегодня ехала этой электричкой с ночной смены. Пришлось выпрыгивать под искрящимися проводами, идти до трассы пешком», — приводит слова одной из пассажирок портал «Вiдкритий».

Очевидцы вызвали сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полицию и «Скорую помощь». Но еще до приезда специалистов, пассажирам удалось самостоятельно ликвидировать пожар находящимися в поезде огнетушителями.