Поезд в огне: пассажиры чудом спаслись из горящей электрички
В Днепропетровской области пассажиры утреннего рейса сняли на видео последствия возгорания проводки.
© Видео: Вiдкритий, youtube © Фото: Неудачное Каменское Неудачный Днепродзержинск, VK
Сегодня ранним утром, на станции, расположенной неподалеку от поселка городского типа Таромское Днепропетровской области, в одном из вагонов электрички произошло возгорание.
ЧП произошло около 5:45 утра. По предварительной версии, в вагоне загорелась проводка. Люди были сильно напуганы и самостоятельно пытались выбраться из горящего состава.
«Сегодня ехала этой электричкой с ночной смены. Пришлось выпрыгивать под искрящимися проводами, идти до трассы пешком», — приводит слова одной из пассажирок портал «Вiдкритий».
Очевидцы вызвали сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полицию и «Скорую помощь». Но еще до приезда специалистов, пассажирам удалось самостоятельно ликвидировать пожар находящимися в поезде огнетушителями.