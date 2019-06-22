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Небо стало черным: в Екатеринбурге полыхает лакокрасочный цех

Ян Брацкий
16:28 22.06.2019
В горящем помещении хранятся газовые баллоны, которые уже начали взрываться от высокой температуры.
© Видео: Инцидент Екатеринбург, ВКонтакте © Фото: Инцидент Екатеринбург, VK

В Верх-Исетском районе Екатеринбурге полыхает цех по производству лакокрасочных изделий. Огромный столб черного дыма поднимается над городом.

По словам очевидцев, из-за пожара по району распространяется удушливый запах. Из объятого пламенем строения спасатели эвакуировали 18 человек, угрозы их жизни нет.

«На данный момент площадь пожара составляет 500 квадратных метров. На месте происшествия работают 17 единиц техники и 50 человек личного состава. Ситуацию осложняет большая горючая загрузка помещения и наличие газовых баллонов. Под воздействием высокой температуры взорвались два баллона, что увеличило площадь пожара», – говорится в официальном сообщении на сайте ГУ МЧС по Свердловской области.

Сейчас пожарные ведут борьбу с огнем. Так, им удалось не допустить его распространения на соседние строения. На месте тушения развернут оперативный штаб.

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