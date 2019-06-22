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В Тбилиси напали на российских журналистов

Кирилл Кунецкий
16:00 22.06.2019
За россиян вступился местный житель, в итоге хулиганы сбежали.
В Тбилиси напали на российских журналистов
© Фото: rusotarba, instagram

Несколько человек попытались избить съемочную группу «России 24» в Тбилиси. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Инцидент произошел в тот момент, когда корреспондент брал интервью у владельцев туристического агентства. К нему подошли несколько человек и начали выкрикивать националистические лозунги, а затем попытались избить журналиста.

За россиян вступился местный житель, муж хозяйки турагентства, после чего нападавшие убежали.

С 20 июня в Грузии не утихают протесты, разгоревшиеся после заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). По приглашению грузинской стороны в ходе заседания депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента и обратился к собравшимся. Оппозиционные депутаты пришли в ярость и пикетировали трибуну, сорвав выступление.

К настоящему времени в столкновениях с полицией пострадали более 200 человек.

Накануне Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию, туроператорам также было рекомендовано воздержаться от туров в страну. Запрет вступит в силу с 8 июля 2019 года.

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