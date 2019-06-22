В Тбилиси напали на российских журналистов

Несколько человек попытались избить съемочную группу «России 24» в Тбилиси. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Инцидент произошел в тот момент, когда корреспондент брал интервью у владельцев туристического агентства. К нему подошли несколько человек и начали выкрикивать националистические лозунги, а затем попытались избить журналиста.

За россиян вступился местный житель, муж хозяйки турагентства, после чего нападавшие убежали.

С 20 июня в Грузии не утихают протесты, разгоревшиеся после заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). По приглашению грузинской стороны в ходе заседания депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента и обратился к собравшимся. Оппозиционные депутаты пришли в ярость и пикетировали трибуну, сорвав выступление.

К настоящему времени в столкновениях с полицией пострадали более 200 человек.

Накануне Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию, туроператорам также было рекомендовано воздержаться от туров в страну. Запрет вступит в силу с 8 июля 2019 года.