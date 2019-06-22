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Сергей Пенкин рассказал подробности инцидента во Внуково

Тамара Астапенкова
15:15 22.06.2019
Ранее стало известно, что артиста не пустили на борт самолета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: penkinofficial, instagram

Эстрадный певец Сергей Пенкин рассказал об инциденте, произошедшим сегодня ночью в аэропорту Внуково.

Ранее стало известно, что артиста не пустили на борт самолета. По сообщениям СМИ, причиной запрета стало, якобы, нетрезвое состояния певца.

«Авиакомпания Utair три раза отменяла рейс. Последний вылет должен был быть в четыре утра. Я плюнул и уехал», - пояснил Сергей Пенкин.

По словам артиста, он летел со своей вокальной школой на гастроли. Но из-за инцидента в аэропорту все отменилось.

«Я на них подаю в суд. Моя вокальная школа должна была ехать на гастроли. У нас все сорвалось», - рассказал артист.

Изначально Пенкин планировал вылететь из Москвы в Минеральные воды, однако этого так и не произошло.

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