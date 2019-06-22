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«Дорога памяти»: внучка маршала Соколовского рассказала о тяжелых боях в центре Берлина

Ирина Лосик
Мария Барабанова
16:17 22.06.2019
В ходе боев в Берлине он непосредственно руководил войсками, действовавшими в центре города.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Маршал Советского Союза Василий Соколовский в апреле 1945 года был назначен заместитель командующего войсками 1-го Белорусского фронта. Ему было поручено вести боевые действия в центре Берлина.

Соколовский почти всегда находился на поле боя. Однажды недалеко от него разорвался снаряд. Маршал был серьезно контужен, но даже после этого он решил остаться со своими бойцами. За руководство боевыми действиями, мужество и отвагу Соколовскому присвоили звание Героя Советского Союза.

Проект «Дорога памяти» рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Потомки фронтовиков вспоминают о своих предках, защищавших Родину от фашизма. Короткие правдивые истории о наших героях призваны показать богатую палитру человеческих судеб. На «Дороге памяти» в одном строю идут все - от рядовых до маршалов.

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