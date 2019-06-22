«Дорога памяти»: внучка маршала Соколовского рассказала о тяжелых боях в центре Берлина

Маршал Советского Союза Василий Соколовский в апреле 1945 года был назначен заместитель командующего войсками 1-го Белорусского фронта. Ему было поручено вести боевые действия в центре Берлина.

Соколовский почти всегда находился на поле боя. Однажды недалеко от него разорвался снаряд. Маршал был серьезно контужен, но даже после этого он решил остаться со своими бойцами. За руководство боевыми действиями, мужество и отвагу Соколовскому присвоили звание Героя Советского Союза.

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