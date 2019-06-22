Зеленский заговорил о привыкании украинцев к войне

В годовщину начала Великой Отечественной войны президент Украины Владимир Зеленский попросил приложить все усилия, чтобы следующее поколение украинцев не привыкло к такому явлению, как война.

«Вторая мировая ворвалась в наш дом и с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы», - говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

Зеленский также отметил, что современники должны помнить подвиги защитников страны.

«Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни», – подчеркнул президент.

Кроме того, политик напомнил, что 22 июня 1941 года началась бомбардировка Киева.