Ад арахнофоба: обнаружена малоприятная особенность тарантулов

Тарантулы умеют плавать. К такому неутешительному для арахнофобов выводу пришла исследователь пауков из канадского Университета Гуэлфа Додо Хейли Йорк.

Основанием для этого, помимо многолетних исследований, послужило видео, записанное в одном из национальных парков в США. На кадрах крупный тарантул без видимого труда преодолевает водяную преграду.

«Плавают пауки в направлении суши, так как находиться на воде для них опасно. В этом случае тарантулы подвержены атаке хищников. Пауки, как правило, быстро устают и даже короткое плавание для них, было бы сродни марафону для человека», - цитирует портал The dodo научного сотрудника Университета.

Ученые спешат успокоить, пауки находясь в воде заняты исключительно собственным спасением, а не поисками жертвы.