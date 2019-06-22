Вслед за Huawei: США внесли в черный список еще пять китайских компаний

США внесли в черный список еще пять китайских IT-компаний. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Попавшие под ограничения организации не смогут приобретать американские продукцию и услуги «из соображений госбезопасности» Соединенных Штатов.

В черный список американского Министерства торговли были внесены корпорации Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon, а также Цзяннаньский университет компьютерных технологий.

Напомним, в мае этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет администрации блокировать иностранные технологические компании, если они угрожают национальной безопасности. Позже американское правительство внесло в черный список китайскую компанию Huawei.