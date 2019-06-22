Туроператоры России подтвердили полный отказ от продажи туров в Грузию

Российские туроператоры готовы прекратить продажи туров в Грузию, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Ростуризмом рекомендовано воздержаться от продажи туров в Грузию всем туроператором, которые продают на этом направлении. Представители российских туроператоров нам уже подтвердили полный отказ от продажи таких туров», - пояснила «Звезде» Догузова.

По ее словам, в ближайшее время туроператоры выложат соответствующую информацию на своих официальных сайтах.

Догузова также добавила, что туроператоры будут обязаны вернуть деньги туристам в полном объеме за уже приобретенные туры.

Накануне Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать из России в Грузию с 8 июля 2019 года. В документе, опубликованном на сайте Кремля, также рекомендуется туроператорам и турагентам на время действия запрета воздержаться от туров в Грузию.

Такое решение было принято после того, как в Тбилиси начались демонстрации. Волна протестов захлестнула город из-за скандала, разгоревшегося на заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). По приглашению грузинской стороны в ходе заседания депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента и обратился к собравшимся. Оппозиционные депутаты пришли в ярость и пикетировали трибуну, сорвав выступление.

Затем активисты штурмовали здание парламента. В столкновениях с полицией пострадали более 200 человек.