«Папа кричал и плакал»: очевидец о ЧП с аттракционом в Сокольниках

Сотрудники парка развлечений в Сокольниках не сразу поняли, что произошло с аттракционом «Колобок», на котором сегодня пострадали трое детей.

По их словам, все случилось в считанные секунды и в общей суматохе детей на земле заметили не сразу.

Ранее стало известно, что они выпали из кабины карусели на землю вниз головой и получили множественные ушибы и травмы шеи.

«Я во время работы услышала крики мужчины и плач. И сразу было непонятно, что произошло, потому что когда дети катаются на карусели, они всегда кричат. Потом по очереди приехали три машины скорой помощи. Первая, вторая, третья и вдобавок полиция подъехала. Папа одного из детей все это время кричал и плакал», - рассказала в разговоре со «Звездой» очевидица произошедшего, которая пожелала остаться неизвестной.

В столичном Департаменте здравоохранения сообщили о том, что пострадавшие в результате падения дети находятся в стабильном состоянии. Их жизни ничего не угрожает, а вся необходимая помощь оказана.

Двух юных посетителей парка развлечений отвезли в травмпункт, одного – в детскую больницу. Аварийную карусель закрыли. Сейчас сотрудники Сокольников устанавливают причины технического сбоя, который привел к инциденту.