Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково

Во Внуково российского эстрадного певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета. По данным паблика Baza, причиной стало нетрезвое состояние артиста.

Вылет его рейса из Москвы в Минеральные воды задержали несколько раз. Как сообщает паблик, Пенкин дожидался посадки в баре, поэтому впоследствии сотрудники авиакомпании приняли решение не пускать находящегося в состоянии опьянения певца на борт.

Однако сам Пенкин в разговоре со «Звездой» опроверг подобную версию. Артист заявил, что просто очень долго ждал свой рейс и в итоге банально его не дождался и уехал домой. Сообщения о том, что был пьян, певец яростно отвергает. Пенкин заявил, что таким образом авиакомпания просто желает побыть на слуху.