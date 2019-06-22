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Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково

Егор Левин
14:12 22.06.2019
Артист опровергает распространенную информацию, заявляя, что авиакомпания хочет побыть на слуху за его счет.
Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Во Внуково российского эстрадного певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета. По данным паблика Baza, причиной стало нетрезвое состояние артиста.

Вылет его рейса из Москвы в Минеральные воды задержали несколько раз. Как сообщает паблик, Пенкин дожидался посадки в баре, поэтому впоследствии сотрудники авиакомпании приняли решение не пускать находящегося в состоянии опьянения певца на борт.

Однако сам Пенкин в разговоре со «Звездой» опроверг подобную версию. Артист заявил, что просто очень долго ждал свой рейс и в итоге банально его не дождался и уехал домой. Сообщения о том, что был пьян, певец яростно отвергает. Пенкин заявил, что таким образом авиакомпания просто желает побыть на слуху.

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