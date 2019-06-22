Алибасов записал первое видеообращение после отравления

Продюсер Бари Алибасов записал видеообращение к своим поклонникам, в котором опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ новости о якобы плохом отношении к себе.

В публикациях говорилось о том, что продюсера морят голодом и не выпускают из дома.

Директор Алибасова Вадим Горжанкин ранее заявил, что здоровью основателя музыкальной группы «На-На» ничего не угрожает и он идет на поправку.

«Ходят дурацкие слухи, что я голодаю. Это чушь собачья. Я здоров и чувствую себя прекрасно. Ем детское питание. Вчера на ночь глядя съел половину тарелки гречневой каши. Все рекомендации по питанию я получают от врачей НИИ Склифосовского. Все у меня прекрасно. Всем, кто хорошо ко мне относится, я с большой любовью передаю привет. Ваш Бари Алибасов», - заявил продюсер в своем видеообращении.

Напомним, шоумену понадобилась срочная медицинская помощь после отравления средством для прочистки труб. Алибасов перепутал бутылку с бытовой химией с питьевым йогуртом и выпил содержимое.

В результате артист получил сильнейшие ожоги пищевода, желудка, кишечника и дыхательных путей. За его жизнь боролись реаниматологи НИИ имени Склифосовского.

Врачи были вынуждены на несколько дней погрузить продюсера в состояние медикаментозного сна, чтобы тот не испытывал мучительных болей.

Одиннадцатого июня медики привели Алибасова в чувство, а чуть позже выписали из больницы.

Сейчас продюсер проходит курс реабилитации и планирует отправится в Казахстан для завершения лечения.