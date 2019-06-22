На военной авиабазе Кант почтили память павших воинов акцией «Свеча памяти»

В День памяти и скорби на военной авиабазе Кант, дислоцированной в Киргизии, прошла акция «Свеча памяти». Летчики из России почтили память павших в Великой Отечественной войне, даже находясь вдали от дома.

Из множества горящих свечей военнослужащие сообща сложили большую фразу «Мы помним». Вместе с летчиками в акции приняли участие их жены и дети.

День памяти и скорби отмечается в России 22 июня. В этот день в 1941 году фашистская Германия без объявления войны начала наступление на города, поселки и села, аэродромы и воинские части Советского Союза. Памятные церемонии проходят по всей России.