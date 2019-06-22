В МВД предложили дать сотрудникам ДПС расширенные полномочия

Полномочия инспекторов ДПС могут расширить. С соответствующим предложением выступило Министерство внутренних дел РФ. Это может произойти для упрощения оформлений правонарушений на дороге, уточняет «Коммерсант».

Уточняется, что поправки было предложено внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) с целью сокращения составов дорожных правонарушения.

По словам главы административно-правового управления договорно-правового департамента МВД РФ Дмитрия Газизова, государство больше «не способно администрировать» существующие правонарушения.

«Почему мы не можем предоставить такие полномочия нашему инспектору ДПС? Он мог бы применить подобную меру обеспечения, доставляя водителя к месту медицинского освидетельствования», - отметил он.

Вместе с тем предлагается отказаться от административных арестов, а также позволить инспекторам самостоятельно во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за задолженности водителей.

Ожидается, что законопроект внесут в правительство до 1 марта 2020 года. В силу он может вступить уже с января 2021 года.

Кроме того, ранее в сообщалось, что в России создается открытая цифровая платформа ГИБДД. В нее войдут данные о злостных нарушителях правил дорожного движения.