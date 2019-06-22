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Владимир Шахрин рассказал о главном подарке на свое 60-летие

Евгений Аксенов
14:16 22.06.2019
К своему дню рождения Владимир Шахрин подготовил новый альбом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: chaif_band, instagram

Сегодня юбилей у бессменного лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина. Одному из самых любимых российских музыкантов исполнилось 60 лет.

К своему дню рождения Владимир Шахрин подготовил для себя и поклонников группы «Чайф» большой подарок - новый альбом.

«Я для себя определил, что это главный подарок мне от самого себя, что у нас выходит новый альбом с новыми песнями», - говорит именинник.

Еще со школьных времен Владимир Шахрин был примером для своих сверстников. Как рассказывает басист «Чайфов» Владимир Бегунов, будущий лидер знаменитой екатеринбургской рок-группы с юности отличался ответственностью, пунктуальностью и здоровым образом жизни. Таким Владимир Шахрин остается и по сей день.

«Нормальный мужик – без понтов, без выкидонов. Где надо – может пафосную речь произнести, может найти общий язык что с продавцом на рынке, что с театральной элитой», - рассказывает Бегунов.

Владимир Шахрин родился в Екатеринбурге. Все шестьдесят лет он остается верен своему родному городу. Такое постоянство лидер группы «Чайф» сохраняет во всем. Сам Шахрин признается, что стал «образцово-показательным портретом» просто по стечению обстоятельств.

«Просто вот такой образцово-показательный портрет – самому противно. Но так получилось. Из армии пришел в 1981 году, женился на той самой девушке, которая ждала. В 82-м году первый ребенок, в 84-м - второй, в 85-м группа "Чайф" дала первый концерт. С таким багажом  что-то взять, поменять, уехать – это большая авантюра. Я был неготов и необходимости не было, все и так нормально получалось» - объясняет Шахрин.

Коллеги по цеху поздравляют Владимира Шахрина с юбилеем. Теплые слова лидеру группы «Чайф» передают известные рок-музыканты.

«Это очень талантливый, очень добрый и очень человечный человек. Человек, с которым всегда легко и человек, который готов откликнуться на любое творческое предложение», - отмечает один из основателей и лидеров группы «Би-2» Шура.

«У тебя прекрасная семья, дети, внуки и любимая музыка, которой ты отдаешь свою жизнь.  Поэтому, старина, пой нам свои песенки и не старей», - поздравляет Шахрина Гарик Сукачев.

По давно заведенной традиции принимать поздравления с днем рождения Владимир Шахрин будет в узком кругу родных и друзей, которые соберутся под крышей его дома. А уже через несколько дней группа «Чайф» даст грандиозный концерт в Москве.

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