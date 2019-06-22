Валуев рассказал о лечении опухоли в мозгу

Депутат Госдумы РФ и бывший чемпион мира по боксу среди тяжеловесов Николай валуев признался, что проходит курс лечения из-за опухоли в головном мозгу.

Парламентарий рассказал журналистам, что из-за своего диагноза вынужден ежемесячно проходить терапевтический курс.

«Оттягивание проблемы грозит ухудшением. Я ложился на операционный стол дважды, потому что в Германии не смогли доделать это до конца. Российский профессор, который делал вторую операцию, тоже не сумел полностью вычистить опухоль, так как там проходят важнейшие сосуды и он не стал рисковать», - заявил Валуев в интервью телеканалу ТВ-Центр.

Напомним, что именно по причине обнаружения опухоли в головном мозгу, боксер был вынужден прекратить свою спортивную карьеру в 2010 году.

Сейчас Николай Валуев занимает пост первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды.