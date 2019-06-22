Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Сокольниках детей

Пострадавшие в результате падения с аттракциона в Сокольниках дети, находятся в состоянии средней тяжести. Двое из них бригадами Центра экстренной медицинской и скорой помощи были доставлены в травмпункт, одного подростка увезли в детскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

Ранее стало известно, что трое детей пострадали в парке Сокольники, когда катались на аттракционе «Колобок».

По сообщениям очевидцев, все произошло из-за поломки карусели. Одна из ее кабинок вышла из строя и дети, оказавшись в положении вниз головой, выпали на землю.

Стало известно о том, что СК РФ завел дело по факту получения детьми травм на аттракционе.

На месте происшествия работают представители специально созданной комиссии, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Аварийная карусель закрыта.