Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

В России 22 июня отмечается День памяти и скорби. В этот день в 1941 году фашистская Германия без объявления войны начала наступление на города, поселки и села, аэродромы и воинские части Советского Союза.

Памятные церемонии проходят по всей России. В столице, городе-герое Москве в мероприятиях принял участие российский лидер Владимир Путин. Вместе с ним венок возложил также и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В Александровском саду по традиции проходят самые масштабные акции. Возложением венков к Могиле Неизвестного Солдата все присутствующие выразили дань уважения подвигу погибших советских солдат.

Нововведение 2019 года – «Горсть памяти». От Могилы изъяли землю, которую поместили в солдатский кисет. Далее он отправится вместе с другими такими же кисетами, собранными со всей страны, в Главный Храм Вооруженных Сил России, который будет построен в 2020 году.