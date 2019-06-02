Рособрнадзор назвал число удаленных из-за нарушений участников ЕГЭ

Во время проведения первых Единых Государственных экзаменов (ЕГЭ) с них был удален 141 участник. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Участники ЕГЭ, основной этап которых проходит с 27 мая по 1 июля, уже сдали экзамены по литературе и географии, базовой и профильной математике, а также истории и химии. Наиболее распространенными видами нарушений, из-за которых могут удалить с экзамена, по-прежнему остаются шпаргалки, а также использование мобильных телефонов или других средств связи.

«Система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надежна, она позволяет оперативно выявлять практически все нарушения», - цитирует пресс-службу Рособрнадзора РИА Новости.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал выпускников не рисковать своим будущим и не пытаться пронести на экзамены шпаргалки или мобильные телефоны.

Ранее в ведомстве сообщили, что во время проведения ЕГЭ 31 мая и 1 июня сайты Рособрнадзора подверглись атакам хакеров, однако благодаря предпринятым мерам защиты злоумышленникам не удалось повлиять на ход и результаты экзаменов.