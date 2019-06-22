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Стало известно о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной

Ян Брацкий
12:45 22.06.2019
У женщины диагностировано обострение бронхиальной астмы и уже оказана вся необходимая медицинская помощь.
Стало известно о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной
© Фото: group_nana, instagram

Здоровью Лидии Федосеевой-Шукшиной и ее супруга Бари Алибасова ничего не угрожает. Об этом заявил PR-директор продюсера и группы «На-На» Вадим Горжанкин.  

Ранее стало известно о госпитализации Федосеевой-Шукшиной. Прибывшие по месту вызова врачи скорой помощи диагностировали у женщины удушье на фоне обострения бронхиальной астмы.

Сейчас супруга Алибасова собирается домой, заявил Горжанкин и добавил, что речи о длительной госпитализации не идет. Кроме того, представитель Алибасова распространил заявление продюсера относительно своей реабилитации после отравления.

«Накануне в СМИ прошла информация о том, что якобы мои родственники меня не лечат, насильно удерживают и даже не кормят. Это не так и я уже иду на поправку. По рекомендации врачей, ем детское питание и диетические каши. Я вас всех очень люблю», - заявил Алибасов.

Ранее в квартире 72-летнего артиста в Мерзляковском переулке в Москве произошел конфликт с участием Марият Мухиной, которая представляется врачом Алибасова и сотрудницей НИИ имени Склифосовского.

Мухина заявила, что продюсера насильно удерживают в квартире. На место скандала была вызвана полиция.

Напомним, шоумен был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского 4 июня, после того, как он по ошибки выпил жидкость для прочистки труб.

Врачи на несколько дней погрузили продюсера в состояние медикаментозного сна, чтобы тот не испытывал мучительных болей.

Одиннадцатого июня медики вывели Алибасова из состояния медикаментозного сна, а чуть позже выписали из больницы.

Сейчас основатель музыкальной группы «На-На» готовится к отправке в Казахстан для дальнейшего лечения.

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