Ястреб-«заяц» бесплатно прокатился на капоте машины: видео

В центре Лос-Анджелеса находчивый ястреб решил бесплатно воспользоваться транспортом. Необычный «заяц» сильно удивил находящихся внутри автомобиля девушек, которые, несмотря на шок, тут же принялись снимать «пассажира» на видео.

Ястреб упрямо катался вместе с ними по всему центру Лос-Анджелеса, несмотря на возгласы водителя и пассажира. Расправив крылья, гордая птица «летела» над улицами, сидя на капоте. Во время крутого поворота ястреб споткнулся, чем вызвал испуг женщин, но сумел сохранить равновесие.

Пешеходы, встретившиеся на пути «ястребиного такси» с восторгом смотрели на крылатого хищника и фотографировали его. В конце концов, девушки настолько привыкли к необычному попутчику, что начали пытаться общаться с ним с помощью знаков. Ястреб неотрывно следил за движениями их рук, крутя головой в стороны.

Через какое-то время ястреб покинул гостеприимных людей. Он оттолкнулся от машины и взлетел. Невольные попутчицы хищника обрадовались тому, что с ним все в порядке и он может летать, но остались глубоко озадачены случившимся. Видео поездки опубликовано на Youtube.