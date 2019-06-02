Блогер Шарий намерен создать партию для участия в выборах в Раду

Видеоблогер и медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что думает о том, чтобы создать свою политическую партию для участия в выборах в Верховную раду Украины. Об этом он рассказал на своем канале.

«У нас колоссально малый отрезок времени есть, но тем не менее, у нас есть голова, есть интересная команда», - отметил Шарий.

По его словам, в его команде окажутся только новые лица, а не известные политики. Медиаэксперт рассказал, что по меньшей мере три политические силы предложили ему войти в пятерки избирательных списков.

«Я очень благодарен за доверие, но мы пойдем своим путем, и пусть он окажется неверным, он будет нашим», - пояснил блогер.

При это Шарий ответил на комментарии пользователей, которые высказались по поводу его участия в политике. Ранее блогер задал своим подписчикам в Facebook такой вопрос.

Напомним, новый президент Украины распустил Раду и инициировал проведение внеочередных выборов. Внеочередные выборы в украинский парламент были назначены на 21 июля.