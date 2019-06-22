Трое детей сорвались с аттракциона в Сокольниках

Трое детей пострадали в парке Сокольники, когда катались на аттракционе «Колобок». Об этом «Звезде» сообщил директор ПКиО «Сокольники» Андрей Лапшин. Инцидент произошел утром 22 июня.

Медики диагностировали у детей, которые выпали из аттракциона, многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга и травму шеи. По предварительным данным, пострадавшим от 11 до 13 лет.

По сообщениям очевидцев, все произошло из-за поломки карусели. Одна из ее кабинок вышла из строя, что повлекло за собой остановку всего аттракциона.

Кабинка с пострадавшими детьми оказалась в положении, при котором дети просто выпали на землю вниз головой.

«Технические детали я характеризовать не могу, до составления полного отчета. Один из аттракционов сломался. В результате этого, при эвакуации пострадали дети. Лично их я не видел. Сейчас все закрыто, создана рабочая группа. На месте наши специалисты разбираются в деталях происшествия», - рассказал в интервью директор парка.

На место происшествия выехали экстренные службы. Детям оказана необходимая медицинская помощь. О состоянии их здоровья к этой минуте не сообщается.