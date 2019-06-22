Путин заявил об отсутствии планов по передаче Курил

Владимир Путин прокомментировал территориальные претензии Японии заявив, что российский флаг над Курилами спущен не будет.

Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью программе «Вести в субботу».

«У нас существуют большие проблемы в развитии Дальнего Востока, включая Южные Курилы. Все эти вопросы будут решаться. Мы будем развивать инфраструктуру. Недавно, например, открыли аэропорт», - рассказал Владимир Путин.

Взаимоотношения Москвы и Токио омрачены отсутствием мирного договора по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Курильские острова, называя их своими «Северными территориями».

Официальная позиция Москвы заключается в том, что суверенитет Российской Федерации над Курильскими островами, которые перешли к ней по итогам Второй мировой войны, сомнению не подлежит.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 98% жителей Курил знают о претензиях Японии на часть островов, принадлежащих Российской Федерации. И 96% респондентов выступают категорически против передачи земли и за сохранение территорий в составе РФ.